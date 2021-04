El polémico conductor, Andrés Hurtado, decidió utilizar unos minutos de su programa para pedirle a sus televidentes que no voten por Adriana Tudela, candidata al Congreso por el partido de Hernando De Soto.

Y es que según el presentador de ‘Sábados con Andrés’, la aspirante al parlamento por ‘Avanza País’ habría “maltratado psicológicamente” a los peruanos al no querer tomarse fotos con dos personas.

“Dos personas querían tomarse foto con la candidata Tudela, y ella los arrochó y les dijo: ‘Yo contigo no me tomo foto’. Ella no sabía que yo estaba al costado. Y dije esta mujer no puede estar en el Congreso, qué vergüenza ajena sentí. No podía creerlo”, sostuvo Hurtado.

“Entonces esta ‘pituquita’, que le apestan los peruanos, ¿para qué quiere estar en el Congreso? Dios no lo permita, ni a ustedes se les ocurra votar por la número 5 de Hernando de Soto. Y si entra, todos los sábados de su vida le voy dedicar que vi cómo maltrato psicológicamente a peruanos que solo querían tomarse una foto”, añadió.

Sin embargo, mediante su cuenta de Twitter, Tudela decidió contestar a los ataques del popular ‘Chibolín’.

“Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín: Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos”, escribió en su red social.

Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín: Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) April 4, 2021

Cabe indicar que el candidato presidencial, Hernando De Soto, confirmó hace algunos días que Andrés Hurtado es parte de las personas de confianza que lo ayudan a llegar a un sector de la población para exponer sus propuestas.

Chibolin dispara contra Adriana Tudela, y pide que no voten por ella frente a varios congresistas de @HDeSotoPeru pic.twitter.com/IZ5zvT4iUq — No soy 🦦Mario Vargas Llosa (@TonyTz19) April 3, 2021

