Andrés Hurtado está contagiado del Coronavirus, así lo dio a conocer a través de una carta que él mismo escribió y que fue leída en su programa. “Hace dos días me contagié, lo único que puedo pedirles a mis señliros que me quieren y a las que no, que me den una oportunidad. Oren por mi”, dijo en un extracto del documento.

De acuerdo a lo que informaron en el programa el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” se contagió hace dos días y está recluido en la clínica San Pablo, desde donde está luchando por derrotar a este virus.

“Voy a vencer a este bicho. Estoy luchando y dándole batalla a esta terrible enfermedad, sostuvo Hurtado.