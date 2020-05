Andrés Vilchez, el recordado protagonista de “Ven baila quinceañera”, reveló a diario Ojo cómo esta sobrellevando esta pandemia del coronavirus.

El actor lamentó la triste situación que vienen atravesando miles de familias que vivían del día, hecho que lo pone muy mal.

“Yo estoy en casa encerrado con mi mami. Yo salgo una vez cada 15 días, justo a la espalda de mi casa tenemos un supermercado y bueno, compro para dos semanas o más. Ahí vamos viendo qué se va comiendo porque lo ideal es no salir cada semana porque sino la comida se acumula y se malogra”, señaló.

Consultado sobre qué tuvo que cancelar o dejar de lado debido a esta cuarentena, dijo que “me iba a México por trabajo por unos meses. Pero se tuvo que cancelar. También tenía pendiente estudiar afuera, hacer casting. Trabajar no, porque se necesita la visa que es importante. Sin la visa de trabajo no puedes hacer nada”, sostuvo no sin antes revelar que la cuarentena lo agarró tras llegar de Estados Unidos a Lima y aunque tenía dos viajes más, ya no los pudo realizar.

Vilchez tenía pendiente un vuelo a México, país donde ya han entrado a fase 3. “Así que la espera se alarga más. Me iba allá para estudiar acentos neutro y actuación. Allá el presidente me dio cólera porque minimizó el el tema. Gracias a Dios me agarró la cuarentena en casa. Todos estamos bien”, indicó.

Triste

De otro lado, el actor que dio vida a Ciro Castillo contó que le parte el corazón lo que viven miles de familias que se ganan la vida del día a día. “Ver todo lo que se aprecia en TV es doloroso. Sobretodo por las personas que no tienen qué comer o sin poder trabajar. Ellos son los que me dan más tristeza. Créeme tengo todas las ganas de ayudar a esas personas . Pero debo informarme que entidades pueden darles dinero para que esa ayuda llegue porque hay tanto aprovechado”, indicó.

Postergado

Finalmente, reveló que debido a esta pandemia se tuvo que postergar las grabaciones de la novela “Los Guapos del Barrio”, donde encarnaba a “Chacho”.

“Los tiempos eran perfectos en estos meses porque me empalma con mi novela en Perú y lo que iba hacer afuera. Pero todo se postergó estos meses. Veremos qué sucederá, todo es incierto. Que pase pronto y llegue la vacuna por favor. No más muertes”, precisó.

