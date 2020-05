Magaly Medina se mostró sorprendida por la frialdad que parece haber entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, ya que no comparten nada juntos y siempre evitan hablar de su relación.

Tras escuchar las declaraciones de la salsera en un medio local, la periodista señaló que no parecen tener nada en común:

“Parece que vivieran en cuartos separados o en departamentos separados. Porque cuando él hace sus transmisiones en vivo con sus amigotes como Advíncula, como Guerrero, él está siempre solo. ¿Dónde estará la Yahaira? Nadie lo sabe. Ah sí, dice que viendo la telenovela”.

La “urraca" comentó que a ella le parecía que Jefferson Farfán estaba tan aburrido que no hace más que transmisiones en vivo: “No comparten cosas juntos, tanto que él está tan aburrido que se pone a llamar a sus amigos para pasar el rato. Claro, cada uno tiene que tener cierta independencia, pero en las convivencias también se dan las similitudes. Porque ella cuando conversa con gente en el Perú nunca está Jefferson, no se le ve ni siquiera su sombra”.

“Tú cuando tienes una pareja no tienes nada de qué avergonzarte (...) pero ellos nunca aparecen juntos. No, como si la gente fuera estúpida y no se dieran cuenta que están en la misma casa”, agregó.

Y es que la “urraca” se mostró sorprendida que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se oculten tanto cuando hace tres años, cuando fueron pareja por primera vez, se la pasaban demostrándose afecto públicamente:

“¿Por qué es que ellos no aparecen juntos? Vaya uno a saber, pero nivel de consideración o demostraciones de amor que debería tener una pareja, como las que tenían antes de su rompimiento, hace tres años, no hay ni por asomo. Cada uno posa en un árbol diferente del jardín de la casa, cada uno posa en una habitación diferente de la casa. Qué rara pareja, para mí no se siente el amor”.

