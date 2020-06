El conductor de “La Banda del Chino”, Aldo Miyashiro, salió a defenderse sobre las acusaciones que afirman que su programa “ha querido limpiar” a Andrés Wiese de las distintas denuncias por acoso sexual en su contra por parte de su excompañera de trabajo, Mayra Couto y una joven menor de edad.

El también actor señaló que previo a la entrevista exclusiva con ‘Nicolás', se asesoró con una abogada feminista para no incumplir ninguna norma.

“Hay mucha gente que escribe como que ha querido ver una limpieza a Andrés Wiese. No somos amigos, no tenemos gran vínculo, no tendría por qué defenderlo. Tendría que haberme pagado, pero yo no necesito (...) No vamos a trabajar juntos”, expresó el popular ‘Chino'.

El presentador se mostró bastante molesto por las innumerables críticas que ha recibido en las redes sociales por dicho encuentro con Andrés Wiese. Los usuarios señalaron que durante la conversación se le ve sumamente complaciente y que las preguntas fueron redactadas por ‘Ricolás’.

“No lo comunicamos, hoy día recién he hablado sobre el tema y he explicado. ¿Por qué América tendría que limpiar a Andrés Wiese si él no trabaja en América?”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro logró subir por la resbaladera tras varios intentos fallidos y recuperó su juguete