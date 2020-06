El conductor Aldo Miyashiro fue el encargo de entrevistar al actor Andrés Wiese sobre las diversas denuncias por acoso sexual en su contra por parte de su excompañera de trabajo, Mayra Couto, y una joven menor de edad.

Sin embargo, el líder de “La Banda del Chino” le aclaró al público televidente que no tiene ningún tipo de amistad con el popular ‘Nicolás’. “Nosotros queremos hacer una aclaración, Andrés Wiese y yo no hemos trabajado juntos, no somos amigos, hemos tenido una relación que se limita a la cordialidad cuando ha sido entrevistado”, manifestó el ‘Chino’.

Asimismo, el esposo de Ericka Villalobos aclaró que dicha entrevista no había sido editada porque consideran que es un tema muy complejo que debe ser mostrado tal cual se dio.

“Como es un tema muy importante, el tema del acoso a la mujer, hemos decidido poner la entrevista tal cual se hizo para que usted pueda sacar sus propias conclusiones”, mencionó.

“Lo que va a ver es lo que duró la entrevista exactamente, de lo que hablamos sin ninguna interferencia, hemos escrito también a Mayra Couto si en algún momento quiere hablar con nosotros”, señaló el presentador.

