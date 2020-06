Andrés Wiese se pronunció tras las graves denuncias realizadas en su contra y aseguró que se someterá a la justicia.

En entrevista con “La banda del Chino”, el actor calificó de “fuerte” y “asqueroso” todo el tema en el que se ha visto involucrado.

“Si yo no estoy bien, nada va a estar bien. Estoy enfocado en mí, tengo ayuda, tengo respaldo, sé quienes me quieren”, comentó.

El popular “Ricolás” comentó que la menor de edad que lo denunció habría sido manipulada: ”Yo no demandaría a nadie, yo no demandaría a la chica. Yo quiero pensar que la chica puede ser una víctima también de algo que tal vez ha sido armado”.

Asimismo, Andrés Wiese dejó entrever que esta denuncia habría sido armada por el programa de Magaly Medina. ”Después de tener esta actividad cibernética con esta chica, recibo una llamada por teléfono de ella a la semana, donde ella me cuenta que la llamaron por teléfono de un número desconocido, para amenazarla, extorsionarla, para decirle ‘ya sabemos que lo que has hecho con Andrés, lo van a sacar en tal programa’. Esta chica me llamó a mí pensando que yo estaba detrás de esta llamada (...) le pedí que borrara las conversaciones y que no le contestara a números desconocidos”, expresó.

“Me someto a colaborar absolutamente en todo: peritaje, investigación y en todo lo que se tenga que hacer par que se sepa la verdad porque yo quiero que se sepa la verdad”, agregó.

Según el actor, cuando el proceso termine decidirá si debe denunciar: “Ya mi abogado me dirá qué es lo que hay que hacer, qué acciones hay que tomar en contra de quién o quiénes. Antes de eso yo no quisiera demandar a nadie y quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también”.

