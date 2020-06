La denuncia que hizo Mayra Couto sobre un presunto acoso sexual por parte de su compañero Andrés Wiese durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio” sigue causando polémica en las redes sociales.

Aunque ella ya no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema - luego de acusar directamente al exgalán de la serie en sus historias de Instagram - el domingo se conoció que ella envió un mensaje masivo a los integrantes de la serie.

El dominical ‘Día D’ sacó a la luz los chats que la artista -quien reside en Cuba - escribió tras sus polémicas declaraciones contra Wiese.

“Si alguien de prensa los llama, por favor, por favor, bloquéenlo. No hablen del tema, por favor”, escribió Mayra Couto en un grupal Whatsapp.

“Este es un mensaje en cadena a la gente de ‘Al fondo hay sitio’. Lamento afectarles a ustedes. No voy a hablar con la prensa y les pido que no lo hagan. Estoy tranquila hoy. Gracias por preocuparse”, concluyó.

Aunque la actriz ha preferido no actuar aún legalmente, sí ha dejado al actor por los suelos tras acusarlo en las redes sociales.

“En el Perú no hay ninguna justicia que funcione realmente. La impunidad es el primer factor por lo que esos tipos hacen lo que hacen”; dijo antes de la cuarentena en Perú y que este domingo ha sido difundido por el dominical Reporte Semanal.

Andrés Wiese niega acusación de acoso sexual

En tanto, Andre Wiese ha negado las acusaciones en su contra y ha recibido el respaldo de algunos de sus compañeros.

Adolfo Chuiman contó que se comunicó con el actor y que este está “destrozado” tras las denuncias de acoso en su contra. “He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”.

“Algunas personas han difundido conversaciones privadas que yo he tenido, y se me han hecho acusaciones extremadamente injustas que no puedo aceptar (...) Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, escribió Andrés Wiese cuando rompió su silencio sobre el tema.

