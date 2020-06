Un nuevo de video de Andrés Wiese salió a la luz. Aunque ha estado en boca de todos por enviar videos íntimos a algunas de sus fans, esta vez, se ha difundido una grabación que hizo con Anahí de Cárdenas hace una semanas y donde opinaba de manera contundente sobre el acoso sexual.

Resulta que en en una transmisión en vivo en Instagram reveló que le avergüenza que sus amigos molesten a las mujeres en la calles, lo que se considera, acoso callejero.

“Desde chico siempre me he sentido muy avergonzado cuando he estado un grupo de amigos hombres y ha pasado alguna chica y se han puesto a ‘ciriar’ (silbar), a vacilar, a molestar. Me he sentido avergonzado y con ganas de decir ‘cállate’”; se le escucha decir al actor en un diálogo con Anahí.

Luego se mostró tajante con su rechazo al acoso sexual hacia las mujeres.

“Es importante invocar a la gente, en apuntar al mismo lugar, vamos a pelear por la igualdad. Finalmente, todo se resume a eso. Hay que comenzar a comunicar y hablar: 'oye, esto no me gusta, ‘esto no lo permito’”.

Como se recuerda, el actor Andrés Wiese se ha defendido esta semana de las acusaciones de una jovencita de 17 años, a quien le mandó un video íntimo por Instagram. Según el actor, siempre existió el consentimiento de la menor por lo que “nunca” la acosó.

