Magaly Medina llamó la atención de sus televidentes el último viernes cuando interrumpió la emisión de un reportaje sobre la modelo Aída Martínez debido a que contenía imágenes subidas de tono.

“Pido mil disculpas al público por las escenas subidas de tono que acabamos de transmitir. Ha sido –y lo digo como directora periodística de este programa- un error mío porque desgraciadamente es una nota que no vi, no se me enseñó. A veces suelo confiarme en que ya lo revisaron, nadie la había revisado”, sustentó la periodista.

Aída responde

A través de un en vivo de Instagram, la modelo respondió a la ‘urraca’ y exigió que publiquen el reportaje ya que ella invirtió tiempo.

Aída Martínez aclaró que lo que vio Magaly en el reportaje fue un jabón en forma de pene. Esto habría provocado que lo quitara del aire y pidiera disculpas.

“Magaly está todo el viendo su celular, no está viendo fijamente el reportaje (...) Yo creo que cuando pasaron el reportaje que grabamos, creo que ella ha estado con su celular y ha volteado y lo primero que ha visto es un pene. Quizá se lo explicaron después, ese pene no era un consolador, era un simple jabón”.

“Es un inofensivo jabón”.

“Lo que no entiendo y me causa incomodidad, ¿por qué no revisaron las imágenes que no quieren que salgan? Ella tiene un equipo periodístico gigante detrás”.

“Lo que no puede hacer es vetar mi reportaje, yo he abierto las puertas de casa y de corazón para que saquen un reportaje bonita sobre mi nueva faceta y lo quiten así, me siento mal, no me pueden hacer perder el tiempo de esa manera”.

Aída contó que un integrante de la producción le ha asegurado que la próxima semana saldrá el reportaje en el programa “Magaly TV La Firme”.

