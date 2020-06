La actriz Mayra Couto fue noticia en la última semana luego de denunciar públicamente a su excompañero de “Al Fondo Hay Sitio”, Andrés Wiese, por presunto acoso sexual.

Aunque la actriz ha preferido no actuar aún legalmente, sí ha dejado al actor por los suelos tras acusarlo en las redes sociales.

“En el Perú no hay ninguna justicia que funcione realmente. La impunidad es el primer factor por lo que esos tipos hacen lo que hacen”; dijo antes de la cuarentena en Perú y que este domingo ha sido difundido por el dominical Reporte Semanal.

Cuoto, quien reside en La Habana - Cuba, admitió que sí ha sufrido acoso sexual, aunque en ese momento optó por no revelar nombres con el reportero de Latina.

“[¿Has sufrido acoso alguna vez?] Quien no, somos el 99% de las mujeres que nos han tocado o dicho algo en la calle. Somos muchas mujeres agredidas y no hay ningún agresor".

"Yo miro al piso mucho cuando camino porque no quiero que nadie me diga nada, quiero pasar desapercibida (...) las mujeres hacemos muchas cosas todos los días para que no nos violen, los hombre nos hacen nada”.

Finalmente, en aquella fecha, dijo que en el país no se puede actuar legalmente cuando hay una situación de acoso, por lo que es preferible hacer las denuncias en las redes sociales.

“Si lo denuncio legalmente, qué voy a conseguir, para que voy a seguir ese proceso si yo solo quiero que otras mujeres sepan que este tipo es un agresor un violador, para que todas se alejen de él”.

