Los actores de la recordada serie de televisión “Al fondo hay sitio” continúan pronunciándose tras lo dicho por Mayra Couto, donde acusó de acoso sexual a su colega Andrés Wiese. Si bien Sergio Galliani ya había dicho algo del caso, esta vez amplió sus palabras.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, fue su primera respuesta.

Frente a ello, el popular ‘Nachito’ aseguró que con sus palabras no estaba defendiendo a nadie, solo dando su opinión sobre un proyecto del que formó parte.

“Yo nunca hice un post defendiendo a nadie y menos poniéndome en contra de otros. Que quede claro que jamás defendería a un acosador, abusador, ni a ninguna persona que tenga esos rasgos y/o características", manifestó.

“Lo que más pena me da es que se manche la imagen y el recuerdo de uno de los programas mas importantes de la televisión peruana, que tanto trabajo nos costo a mi, y a todos mis compañeros”, confirmó indignado.

El pronunciamiento de Galliani se suma a los diferentes comentarios realizados por el elenco de la serie “Al fondo hay sitio”. Mientras que figuras como Magdyel Ugaz, Karina Calmet y Mónica Sánchez apoyaron la denuncia de Mayra Couto, Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuimanson algunos de los que abogaron por Andrés Wiese.

