El cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, negó tener algún tipo de cercanía o amistad con el presidente de la República, Martín Vizcarra, o con alguna persona del entorno del mandatario, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la república.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente (Martín) Vizcarra y después de la campaña, lamentablemente, no tuve ninguna comunicación con él”, aseguró en respuesta a la pregunta que hizo el congresista Ali Mamani, de Unión por el Perú.

El legislador, luego de una presentación de unos 45 minutos, preguntó a Cisneros si conoció a Salvador del Solar o al actual presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, lo cual también negó.

“Referente al expremier y exministro de Cultura, Salvador del Solar, yo lo conocí en el Ministerio de Cultura, cuando fui a conversar con él sobre este tema técnico que ustedes pueden verificar en mi visita. No recuerdo exactamente el día, tuvimos una reunión corta de 15 a 20 minutos donde le expliqué los proyectos. A raíz de esa conversación se consideró es que, tal vez, el proyecto pueda hacerlo la PCM. En relación a que si es amigo mío, no tengo ninguna amistad con él. No me he vuelto a comunicar con él desde ese día”, aseguró Richard Swing.

La reunión, según los registros oficiales de visitas, se llevó a cabo el 28 de setiembre del 2017 y fue de 4 p.m. a 4:15 p.m.

“(A Vicente Zeballos) no lo conozco y no tengo ningún tipo de relación de amistad ni nada por el estilo con él [...] No tengo ningún tipo de relación con el entorno cercano al presidente Martín Vizcarra”, añadió minutos después.

Richard Swing en visita a PCM

Richard Cisneros ahondó en los motivos por los cuales visitó a Salvador del Solar y luego a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Al respecto, explicó que lo hizo para presentar un proyecto para “potenciar” los espacios culturales del Ministerio de Cultura.

“Yo visité al ministro en esa época, que era Salvador del Solar, y tuve una reunión técnica, de trabajo, con él explicándole mi preocupación sobre este tema y también sobre querer presentar un proyecto a nivel nacional. Lamentablemente, ese proyecto no se llevó a cabo”, indicó.

“Visité la Presidencia del Consejo de Ministros y, con el mismo proyecto, visité al actual congresista Daniel Olivares (Partido Morado) que era el encargado de la comunicación social de la PCM”, añadió.

Richard Swing y la campaña

Más adelante, Cisneros detalló que fue Susana de la Puente quien lo presentó para que participe en la campaña de la segunda vuelta del entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y no Martín Vizcarra o el excongresista Gilbert Violeta.

“Con quien yo tenía reuniones para estos temas musicales, que no son temas de análisis político, era con Susana de la Puente, que a través de la señora Patricia Miloslavich, es la que me introduce en el grupo de cierre. Para nada el presidente Vizcarra, como dicen las demás personas, como que fue él quien me recomendó”, precisó.

Richard Swing indicó que fue presentado, así, al grupo que llamó “Mitines cierre” que trabajaba la campaña musical que iba a utilizarse para la segunda vuelta.