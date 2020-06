Aída Martínez tuvo, hace poco, una extensa conversación con sus seguidores mediante un en vivo de Instagram. Entre todos los temas que conversaron, uno de sus fans le habría recordado aquel incidente que tuvo con Flavia Laos hace tres años, donde la actriz la habría insultado con fuertes calificativos racistas.

Y aunque el escándalo fue bien sonado en ele 2017 y Flavia Laos siempre lo negó, Martínez volvió a tocar el tema con fuertes revelaciones sobre lo que ocurrió aquella noche.

“Personas que estaban alrededor de ella, Kike Parodi (su cuñado) y Pato Parodi (su novio) me dijeron ese día que Flavia estaba tomadita, que siempre hace lo mismo y que ni me acerque a hablar con ella porque eso es un episodio clásico de ella, que por eso no quieren salir con ella, que la detestan, que todo el grupo le da la espalda porque ya sabe cómo es...”, dijo Aída en un video que fue difundido por la cuenta Instarándula, de Samuel Suárez.

La motociclista recordó que ellos “hablaban pestes" de Flavia Laos.

“Su novio hablaba pestes de ella en ese momento, peor su cuñado. Kike me dijo barabasada y media de ella. Lamentable no tengo las pruebas”.

Recordó que cuando ella hizo públicas sus declaraciones, Patricio Parodi nunca se pronunció.

“A la hora que yo declaré en público, Kike y Pato se hicieron los locos como si no hubiera pasado nada. Luego Pato acabó con Flavia y ahora son novios después de todas las cochinada que dijo de ella”.

Finalmente, dijo que tiempo después del este presunto episodio de discriminación, la modelo le pidió perdón.

“Me dijo que había cambiado de ambiente y ‘si Aida yo en algún momento te he ofendido te pido perdón’. Yo la sentí bastante hipócrita”, comentó Martínez.

