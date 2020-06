La hija mayor de Jefferson Farfán, Maialen, no fue ajena a la coyuntura internacional en relación a las marchas y protestas para frenar el racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía.

La joven de 17 años fue una de las personas que se sumó a la iniciativa Blackout Tuesday y compartió un ‘cuadrado negro’ en sus redes sociales a modo de protesta.

Al parecer, habría recibido críticas por que hizo una aclaración en su cuenta de Instagram con un extenso mensaje:

“Hay personas que piensan que no ser racista es suficiente y que poner stories “no ayuda ni cambia nada” (...) De repente no puedes ir a las protestas pero puedes educarte, firmar peticiones, donar, cuturizarte, concientizar a tus amigos, familiares o a las personas a través de publicaciones. Empieza por dejar de hacer comentarios racistas con tus amigos, por dejar de ser racista en tu propio país, por dejar de cholear a tus compañeros de universidad”; escribió de manera contundente.

La menor hizo también un llamado a la reflexión a aquellos que alguna vez ‘cholearon’ a alguien.

“Y no solo digas yo no soy racista no tengo que demostrarlo poniendo stories porque ese no es el propósito de tus publicaciones. Y si alguna vez choleaste no te quita el derecho de cambiar y crecer como persona, no te hace hipócrita porque todos cometemos errores. Si ya aprendiste esto, estás haciendo un gran cambio. La gente siempre va a a criticar, tú sigue haciendo lo que está bien”; puntualizó.

