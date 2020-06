Luego de muchas horas de silencio, el actor Andrés Wiese se defendió ayer de las acusaciones de la jovencita de 17 años, a quien le mandó un video íntimo por Instagram. Según el actor, siempre existió el consentimiento de la menor por lo que “nunca” la acosó.

“La persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. Tercero, la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”.

Quiso convencerla de no difundir audio

Sin embargo, Magaly Medina filtró ayer el audio que le mandó el actor a la adolescente. Allí, se escucha claramente que Wiese le intenta sacar información a la menor, acerca de si ha comentado con alguien los chats íntimos que tuvieron.

“La verdad es que a mí no me han dicho nada, ¿tú has grabado? yo no he grabado nada de lo que hablé contigo, yo he borrado todo. Pero no sé si tú le has hablado a alguien (de estos audios)? ¿Tendría alguien cómo haber enterado. Porque por mi lado, absolutamente, no”, indica el actor en el audio.

Para Magaly Medina, el actor estaba “temeroso” y le puso el parche a la menor.

