Aunque Alejandra Baigorria ha asegurado que solo es amiga de George Forsyth, mucho se ha dicho sobre el supuesto romance de la “gringa de Gamarra” y el popular “Ken”.

Incluso, Vanessa Terkes insinuó que el romance sería parte de una campaña para las elecciones.

En “En boca de todos", Alejandra Baigorria lamentó las declaraciones de la exesposa de George Forsyth: “Me parece delicado, yo soy una dama, soy una mujer y creo que los trapitos se lavan en casa. Yo personalmente pienso -como Alejandra Baigorria-, que yo no me prestaría para una cosa así jamás”.

Según la empresaria, el alcalde de La Victoria no necesita de su imagen para subir en las encuestas.

“George Forsyth no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo, lo que vemos todos los días en la mañana, en todo lo que él hace. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, expresó.

Sobre la posibilidad de ser entrevistada por Vanessa Terkes, Alejandra Baigorria respondió: ”¿Qué pregunta me podría hacer? De mi vida no estoy segura que sepa mucho y no tenemos un tema con controversia".

