Alejandra Baigorria reveló que ha decidido congelar sus óvulos para cumplir su sueño de ser madre pese a no tener una pareja.

La participante de “Esto es guerra” contó que no dejará de lado su sueño de tener un hijo:

“Lo que sí no voy a dejar, porque una mujer no debe dejar sus sueños nunca, es el sueño de ser madre y ahora para ser madre no necesitas tener una pareja y yo voy a congelar mis óvulos”, explicó Alejandra Baigorria en “En boca de todos”.

Según chica reality, la inseminación artificial es una alternativa en caso de no encontrar al hombre con el que le gustaría formar una familia.

“Si en algún momento no aparece el hombre ideal, me haré una inseminación y tendré a mi hijo porque es mi deseo y yo trabajo diario para que a mi hijo no le falte nada y ese es mi deseo y eso es lo que yo le quiero transmitir a las mujeres, porque nadie se muere por amor y no nos vamos a morir y no necesitamos un hombre al lado. Yo los voy a congelar por si en algún momento no encuentro al amor de mi vida y quiero ser madre”, expresó.

Alejandra Baigorria hizo énfasis en que “no tiene nada de malo, puedes ser madre, puedes darte el gusto de serlo” aunque no tengas una pareja.

Alejandra Baigorria anuncia que congelará sus óvulos - diario ojo

