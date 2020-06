La hermana de Laura Bozzo, Susana Bozzo, no dudó en arremeter con todo contra Juliana Oxenford a través de su cuenta de Twitter. Y es que el motivo habría sido porque la periodista aseguró que la hermana de la conductora le tiene envidia a la ‘abogada de los pobres', quien es una persona conocida en México y Perú.

Recordemos que estas diferencias entre Susana y la figura de ATV viene desde hace algún tiempo atrás, pues no sería la primera vez que hace un comentario negativo sobre ella.

En el año 2019, Bozzo tildó de ‘caviar’ a la hija de Marcelo Oxenford y le cambio de nacionalidad indicando que era argentina y no peruana. “Por qué le dan cabida a Juliana Oxenford, esa argentina caviar esta completamente desubicada. Ya oírla me causa repulsión, ¿qué se cree? Juzga, sentencia y habla como si su palabra valiera algo. ¡Pobre infeliz!”, escribió.

Sin embargo, esto no habría quedado ahí, ya que en esta oportunidad, la hermana de la abogada tildó de “pobre diabla” a Juliana. “Una desadaptada producto de un hogar disfuncional se atrevió a decir que yo pudiera sentir celos de mi hermana. Esa pobre diabla argentina, no tiene idea de quiénes somos y lo que significa la familia. Pobre Juliana, me das pena”, manifestó Susana mediante su cuenta de Twitter.

