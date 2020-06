La integrante de “Eso es Guerra”, Rosángela Espinoza, sorprendió a todo el público televidente al imitar de una manera muy peculiar y divertida a la cantante Yahaira Plasencia en la popular secuencia “Dale Play”.

Y es que recordemos que la ‘Reina del totó' y la chica reality han tenido sus diferencias desde hace algún tiempo atrás y no serían exactamente las “mejores amigas”. Sin embargo, la modelo cumplió el reto que se le impuso en la última edición de “EEG” e interpretó a la pareja de Jefferson Farfán.

La popular ‘Rous’ bromeó con algunas palabras en inglés y también mencionando al productor musical Sergio George. “Yo ya no soy la Reina del Totó, i’m international artist (soy una artista internacional). Sergio George me dio permiso para venir, pero yo puse una condición, que no quería que esté Ivana Yturbe para poder bailar tranquila”, manifestó Rosángela como ‘Yaha'.

Esta imitación causó furor en las redes sociales y desató la risa de más de uno en el set de televisión ubicado en Pachacamac.

Rosángela Espinoza imita a Yahaira Plasencia - OJO

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza se transforma en ‘estilista’ de Jossmery Toledo. (Video: Instagram)