Rosángela Espinoza se quebró durante una entrevista con “En boca de todos” cuando le preguntaron si alguna vez había sido discriminada por crecer en el barrio Matute, en La Victoria.

“¿Alguna vez te has sentido menos, ‘palteada’ o discriminada por ser una chica de barrio del rico Matute?”, preguntó una seguidora de Rosángela en el programa.

“Sí”, fue lo único que pudo responder Rosángela antes de llorar desconsoladamente. La ‘chica selfie’ contó que sufrió discriminación y clasismo por mucho tiempo:

“¿Por qué me tocan (ese tema)? Yo estoy tranquila, ya el pasado lo dejé atrás y no quiero recordar. Yo ahorita quiero estar tranquila, no pensar en eso porque hay cosas que he pasado, muchas adversidades como todas las personas y lo más importante es aprender de ello, salir adelante, no recordar esas cosas feas. Tener actitud, estar concentrada en mis metas porque esas cosas me han hecho muy grande, me han hecho más fuerte. Y sí, es verdad, he sentido bastante (discriminación). Es que las personas son clasistas”, explicó Rosángela Espinoza.

La ‘chica selfie’ también dijo que lo aprendido en La Victoria la seguirá por siempre: “Nunca hay que perder la sencillez ni olvidar tus raíces porque eso te da tu verdadera personalidad. En todas esas experiencias que he vivido con mis amigas, con mis vestidos, de tocar las puertas, tocar los timbres, son experiencias inolvidables, nunca lo voy a olvidar, siempre va a estar aquí, es parte de mi vida”.

Sin embargo, Rosángela Espinoza volvió a quebrarse y esta vez tuvo que ser apoyada por Tula Rodríguez y Carloncho:

“¿Tu tan flaquita y tan bonita, cómo te has defendido de tanto ‘palomilla’ en tu barrio, cómo te has hecho respetar?”, fue la pregunta que hizo que Rosángela llore desconsoladamente.

