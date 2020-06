Jazmín Pinedo sorprendió al dedicar el tema “Estoy soltera”, de Leslie Shaw; Thalía y Farina, en su cuenta de Instagram.

En sus historias, la ‘chinita’ le respondió a Leslie Shaw pero lanzó una indirecta celebrando su soltería: “Antes de salir para el trabajo quiero cumplir el reto que me hizo Leslie Shaw (..) tengo que decir por qué me encanta estar soltera y lo voy a decir a continuación”.

“Nadie que me estrese, nadie que me siga, si me porto mal yo tengo un santo que me cuida. Hago lo que quiero sin pedir permiso, ya estoy bien soltera y soy feliz sin compromiso”, cantó Jazmín Pinedo en este video.

Sin embargo, lo que llamó la atención el mensaje que escribió: ”Gracias por la dedicatoria musical”.

¿Indirecta a Gino Assereto?

Incluso, mientras cantaba parte de la canción, Jazmín Pinedo mostró su mano y señaló el dedo donde va el anillo de compromiso.

La ‘chinita’ también le envió un mensaje a Leslie Shaw: “Me encanta, éxitos y más éxitos”.

Jazmín Pinedo manda indirecta en Instagram - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Galilea Montijo y su comentario a Nicola Porcella en “Hoy”

Galilea Montijo y su comentario a Nicola Porcella - diario ojo