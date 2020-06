Jazmín Pinedo respondió si está nuevamente enamorada meses después de anunciar su separación de Gino Assereto.

En su cuenta de Instagram, la ‘chinita’ decidió abrir su corazón: “Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie -lógicamente, estoy en cuarentena- y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si estaba abierta a conocer a una persona que no sea pública, Jazmín Pinedo dijo que sí.

“He salido con personas que no tenían nada que ver con el medio (...) pero no estoy cerrada, de hecho preferiría (que no sea pública)”, explicó.

Incluso, Jazmín Pinedo comentó que le gustaría tener más hijos.

“Si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos, yo tendría cinco hijos feliz. Pero me da el tiempo y el dinero para unito más. Me gustaría, sí, pero hay que esperar, está en mis planes”, manifestó.

