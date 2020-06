En pleno Estado de Emergencia en el Perú, Nicola Porcella habría viajado a México este sábado para ser presentado el lunes en el reality mexicano “Guerreros 2020”, producción de Televisa.

En una entrevista con Trome, la productora mexicana Magda Rodríguez confirmó que este lunes Nicola Porcella aparecerá en el mencionado reality.

Asimismo, destacó que Nicola Porcella es “muy guapo” y ya conoce el formato del reality, pues es la versión mexicana de “Esto es guerra”.

“Guty (Carrera) y Nicola son muy guapos y los dos conocen muy bien la fórmula de guerreros”, explicó.

Así llegó a Televisa

En tanto, en conversación con El Popular, la productora señaló que Nicola Porcella fue quien la buscó y nada estaba claro hasta que otros participantes de Colombia no pudieron llegar a México.

“Fíjate que él me marcó (llamó), me enseñó sus videos y finalmente yo tenía una gente que iba venir de Colombia hace unos meses, en eso llegó la pandemia y no pudimos sacar los papeles, todo quedo en stand by. Él estaba en Lima y no estaban abiertos los cielos, estuvo en espera todo pero Dios quiso que este acá y así será”, expresó.

Sobre la reputación de Nicola, Magda Rodríguez explicó que el modelo peruano “trasciende” en la pantalla:

“Me gustó mucho él, sé que es querido en Perú y si gustó allá acá también puede abrirse camino. ¿Si es polémico? A mí encanta, me parece un tío muy franco y finalmente creo que la gente cuando es muy verdadera, puede tener críticas pero esa es la gente que trasciende y tiene la capacidad de sacar su verdad en la televisión”.

