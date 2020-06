Magaly Medina cuestionó que Nicola Porcella esté próximo a viajar a México para presuntamente sumarse al programa “Guerreros 2020” de Televisa.

Y es que la productora del programa, que es la versión mexicana de “Esto es guerra”, declaró que Nicola Porcella estaría saliendo del Perú por carretera. "Él lo consiguió y mañana (sábado) estará en México”, dijo Magda Rodríguez a La República.

Magaly cuestiona

La “urraca” no se quedó callada y preguntó cómo, en pleno Estado de Emergencia, Nicola Porcella conseguirá cruzar las fronteras: “Pero yo me pregunto ¿y cómo va a salir? ¿Volando en una gaviota? ¿Cómo así? ¿Cómo si en estos días solo tenemos vuelos humanitarios? (...) ¿Él tiene corona?”.

Magaly Medina explicó que la Cancillería ni el Ministerio de Trasportes habrían gestionado su salida, sino la Embajada de México: “¿Cómo así? A ver señores de la Cancillería, a ver señores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transportes, ¿quién tiene que ver? Nosotros hemos estado consultando a la Cancillería si tenía algo que ver, nos dijeron que no, que eso lo veía la Embajada de México, nos han 'peloteado’ de un lado a otro para averiguar quién le puede dar a alguien que no es nacionalizado mexicano, alguien que no tiene la nacionalidad americana, alguien que no es residente en México, que no es residente en Estados Unidos, ¿cómo es que va a salir de este país solo porque le acaban de dar en Televisa un contrato de trabajo? ¿Así de rápido?”.

"Nicola Porcella con la reputación que tiene este país, con el hecho de que ningún programa de televisión lo quiere entre sus figuras que aparecen en pantalla, ahora sí le dieron la puerta de escape, se le apareció la Virgen de Guadalupe y a él lo contratan en México y por supuesto hay un avión ahí esperando en el Grupo 8 para que el señor se vaya muy campante o va a salir por carretera de Lima hacia Ecuador, hacia Bolivia o Chile y ahí va a tomar un vuelo, ¿cómo es, quien nos explica eso?, agregó.

“Hay mucha gente que también quiere salir pero no puede porque estamos en una situación de emergencia y estamos en estado de inamovilidad, no podemos, la inamovilidad es para todos, él no tiene corona ¿o sí?”.

Según la “Urraca”, la Embajada de México habría conseguido que Nicola salga del país en plena pandemia: “Hoy día llamamos a Cancillería pero no sabían nada, ellos no tienen nada que ver, llamamos al Ministerio de Transportes, tampoco tienen nada que ver, por último nos dijeron que es la Embajada de México la que lo ha gestionado, ¿por qué la Embajada de México si él no es un connacional?”.

