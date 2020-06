Luego del escándalo desatado por la reciente denuncia de la actriz Mayra Couto contra su excompañero de trabajo, Andres Wiese, se ha vuelto viral un video del 2019 donde el actor hacía confesiones sobre la exitosa serie “Al fondo hay sitio”.

La entrevista fue realizada por Jaime Mandros ‘Choca’ y en ella, el popular ‘Nicolás’ admite que nunca consideró a Mayra como su amiga.

“No (nunca huno una amistad) pero no tiene por qué haberla tampoco, es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor, pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo vas a ser mejor amigo”, indicó el actor en la secuencia ‘Chocahuarique’.

“Le agradezco porque hicimos un lindo trabajo”; agregó en ese entonces el actor, quien también había revelado que abandonó la serie para realizar otros proyectos.

Lo que llama la atención fue la cara que puso ante la pregunta de Choca: se mostró serio mientras seguía comiendo el plato de ceviche. Recordemos que ellops trabajaron 8 años juntos en la serie de televisión.

Denuncia de acoso sexual

En sus historias de Instagram, la recordada ‘Grace González’ compartió capturas de pantalla de un mensaje privado que le escribió meses atrás a Andrés Wiese cuando él denunció acoso.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decir que que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tu debías estar casi detrás de mí, he sentido cómo rozabas (...) no estoy loca y no me estoy inventando”, se lee en los mensajes.

Acto seguido, la actriz le recuerda a su excompañero un episodio ocurrido en un hotel: “Creo que todo empezó porque te molestaste en ny cuando te dije que no 3 veces, que quería quedarme porque tenía miedo”.

”Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije tú tienes novia y la tercera dije no me gustas y desde ahí comenzaste a echarme m**** en cada escena. Te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos aprovechabas para ahorcarme un poco".

”Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me va a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo".

