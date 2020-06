Pese a las denuncias de acoso sexual por parte de una menor de edad, Andrés Wiese podrá continuar con su vida sin responder ante las autoridades. Ayer, una jovencita se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para denunciar que el actor se contactó con ella a través de Instagram y le envió videos de su cuerpo desnudo.

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, la abogada Claudia Zumaeta explicó que existe un vacío legal en nuestro país, por lo cual Andrés Wiese no podría ser denunciado.

“Por lo que acabo de observar, no hay lamentablemente ningún delito, no se configura. Lo indignante es que él no podría ser acusado por ningún tipo de acoso, ni siquiera por violación o exposición de imágenes, ni por violación de información y fotografías”; explicó la letrada a la ‘urraca’.

“Lo triste es que esto no está normado”; agregó.

Por ello, invocó al Ministerio de la Mujer y al Congreso para que se pongan las pilas y revisen este tipo de casos contra menores de edad.

“Se está evidenciado estos abusos y derechos a niños. Estos niños, como son fans, se sienten obligados a retribuirlos con fotos que pueden vulnerar su sexualidad”.

