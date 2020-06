Una nueva etapa inicia el programa “Yo Soy: Grandes Batallas”, que este mes realizará una nueva temporada y de una manera distinta, a causa de la pandemia por el coronavirus. Ricardo Morán, productor del programa, anunció un cambio de formato y anunció nuevos integrantes.

“Nos tenemos que reinventar y esta es la forma que hemos creído conveniente llegar al público. Esta vez no habrá casting ni público en el set porque debemos acatar las normas de salud. Hemos seguido grabando con todos los protocolos de seguridad. Esta vez tendrá una connotación distinta y será la de ayudar porque está la pandemia del coronavirus qie nos ha cambiado la vida a todos”, indicó al diario Ojo.

De acuerdo al productor de Yo Soy “competirán los mejores de todas las galas. ¿Quiénes? Eso es una sorpresa al igual que la fecha de salida y el horario, pero es más pronto de lo que imaginan”, indicó, no sin antes revelar que habrá un integrante más en el jurado, además de Johanna San Miguel, y Katia Palma.

Programas de entretenimiento en pandemia

Consultado sobre qué opinión le merece las criticas de algunos usuarios quienes no están de acuerdo que haya programas de entretenimiento en medio de la pandemia, dijo que “justamente ese es el momento adecuado para hacerles olvidar lo que estamos viviendo".

"Es hora de desestresar y alegrarnos un momento de una manera sana y entretenida”, indicó.

Sobre el roche de Katia Palma

Respecto a si el como productor del reality de imitadores también castigará a Katia Palma por haber incumplido con la cuarentena para irse a una fiesta dijo no saber nada.

- Peter Fajardo del reality ‘Esto Es Guerra’ lo hizo con dos de sus integrantes...

“No se de lo que me hablas, 'Yo soy’ es un programa de entretenimiento para toda la familia. No es un reality. No veo ese programa, desconozco de lo que ha pasado estoy abocado a mi programa y a que se cumplan las normas de seguridad”, indicó.

Finalmente, sobre la posibilidad que Maricarmen Marin vuelva o en su defecto Fernando Armas.

“Todo es posible, pero no puedo decir nada. Todo será una sorpresa para divertirlos”.

El dato

“Yo Soy” vuelve en nuevo horario por definir y por Latina.

