Tras ser captado besándose con la actriz Andrea Luna, el actor Andrés Wiese fue abordado por los “urracos” de Magaly Medina.

Él dijo estar soltera, aunque prefirió no responder si Andrea Luna está soltera. “Yo estoy soltero y he estado de viaje algunos días nada más y ahora me regreso a trabajar (...) Yo creo que sí, hay que preguntarle a ella”.

Además, Andrés Wiese reconoció haberse encontrado con Andrea Luna, pero no quiso responder sobre el beso que se dieron en una de las noches en Miami.

“Yo he salido y sí me he encontrado con Andrea (Luna) y me he rencontrado con amigas. Más no te voy a declarar (si me he besado)”.

Por su parte, Andrea Luna prefirió no hablar al respecto. “Es mi vida privada, por qué la tengo que compartir con todos...estoy confundida un poco”.

