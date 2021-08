Magaly Medina no pudo evitar rajar del look de Yahaira Plasencia con el que fue a una discoteca pese a la pandemia del coronavirus o COVID-19.

Magaly Medina se preguntó por qué va con gorra de noche a una discoteca. “¿Por qué va a una discoteca con ese look de jugadora de fútbol?, ¿Juega beisbol ahora?, ¿Por qué va con gorrita ahora?”.

“Si sale de noche, no esta en un concierto, no se está escondiendo de nadie. Nadie la está persiguiendo, se va con gorrito”, agregó la “urraca”.

Seguidamente, se lanzó con decir que Yahaira Plasencia se viste feo y que cada vez que la ve, recuerda a Jefferson Farfán.

“Su look que feo. Ella me recuerda a Jefferson Farfán, la veo y me recuerdo a Jefferson Farfán”, dijo Magaly Medina.

