Luego de que el actor peruano Andrés Wiese se defendiera y negara que haya existido alguna situación de acoso y bullying por su parte en contra de Mayra Couto, Karina Calmet, quien también formó parte de “Al Fondo Hay Sitio”, no se quedó callada y opinó a través de su cuenta de Twitter.

El popular “Ricolás” comentó en el programa “La Banda del Chino” que no entiende por qué Mayra Couto pidió a los actores de “Al fondo hay sitio” que no hablen, pues él considera que todos deben contar su experiencia. “Yo quiero que hablen, que por favor digan en qué momento yo hice eso, yo no lo hice. No me lo hubieran permitido, me lo hubieran dicho”, dijo.

Pese a esta petición, Karina Calmet no le habría creído y le volvió a ratificar su apoyo a Mayra Couto, quien contó que Andrés Wiese la acosaba en las grabaciones y ante su rechazo, empezó a hacerle bullying. “Mayra, Lo dije antes y lo digo ahora, Estoy contigo”, escribió.

Además, ante la fuerte confesión de Andrés Wiese, quien dijo que quiso desaparecer al ser denunciado incluso por una menor de edad a quien envió fotos y videos de fuerte calibre, Karina Calmet fue tajante al escribir: “El suicida no avisa, Pregunten a cualquier psiquiatra”.

Andrés Wiese se pronuncia sobre acusaciones de Mayra Couto. (Video: América TV)

