El actor Andrés Wiese conversó con Aldo Miyashiro en una entrevista exclusiva donde se refirió a las acusaciones por acoso sexual en su contra por parte de la actriz Mayra Couto, su excompañera de reparto en la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

“Es horrible. Yo leí eso (el mensaje que le envió Mayra Couto por Instagram) y no logré entender de donde viene todo esto. En un rodaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ o de cualquier novela, la gente debe saber que hay muchas personas, cámaras, mil ojos de hombres y de mujeres, pero jamás he hecho eso con Mayra Couto”, manifestó el popular ‘Nicolás’.

Frente a estas declaraciones, ‘Grace’ hizo un peculiar comentario a través de su cuenta oficial de Twitter. “Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry”, escribió.

Sin embargo esto no habría quedado ahí, ya que la artista decidió realizar una trasmisión en vivo a través de la mencionada red social, ya que no tiene acceso a su cuenta de Instagram.

Mayra Couto leyó varios comentarios de sus fanáticos y respondió con lo siguiente:“Nadie me calla, a menos que me paguen por dejar de cantar (risas). Esto no es un show”, aseguró.

