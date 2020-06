En entrevista con “La banda del Chino”, el actor Andrés Wiese acusó a su excolega Mayra Couto de difamarlo respecto a la denuncia de acoso sexual que hizo en su contra.

El popular “Ricolás” comentó que no entiende por qué Mayra Couto pidió a los actores de “Al fondo hay sitio” que no hablen, pues él considera que todos deben contar su experiencia.

”Le pido a todas las personas que estuvieron en “Al fondo hay sitio” que por favor hablen. Yo no entiendo por qué Mayra después de hacer este comunicado público, manda un mensaje por interno a toda la gente de “Al fondo hay sitio” pidiendo silencio cuando más bien debería pedir que se hable”, expresó.

Por su parte, Andrés Wiese pidió al elenco de “Al fondo hay sitio” que cuenten todo lo que saben: “Yo quiero que hablen, que por favor digan en qué momento yo hice eso, yo no lo hice. No me lo hubieran permitido, me lo hubieran dicho”.

“Mi objetivo no es que alguien me crea, lo que yo quiero es que se investigue, que se sepa la verdad porque lo que se está haciendo acá es una difamación, sin pruebas”, agregó.

Asimismo, aseguró que se someterá a la justicia: “Nuevamente le pido a América Televisión que preste todos los archivos a los fiscales, a los abogados de Mayra y que se haga toda la investigación”.

