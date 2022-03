Génesis Alarcón, aún esposa de Andy Polo, estuvo enlazada en exclusiva con el programa de Magaly Medina, luego que la jueza admitió la demanda de alimentos contra el futbolista, por lo que tendría que pagar 2600 dólares para sus dos hijos.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención del público, fue que la madre de familia denunció que el seleccionado nacional no se estaría interesando en que sus dos hijos vayan al colegio. “Hasta ahora estoy buscando un colegio nacional, pero no hay vacante. Él sigue con su vida de soltero y sus hijos no tienen dónde estudiar”, comenzó diciendo.

“Él puede estar con 500 mil mujeres más, solo quiero que responda por mis hijos, que les dé por derecho, lo que les corresponde. Si es que el papá deposita lo que ha dicho, podría matricularlos en un colegio particular, pero hay que esperar que lo haga”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no dudó en criticar fuertemente a Andy Polo por dicho accionar. “De verdad, nosotros podemos hacer 100 programas diciéndole que es un cobarde, no le importa. ¿Cómo lo va recibir el público? Lo que más le molesta a la gente es un mal padre, en Perú estamos hartos de los irresponsables, de los malos padres”, dijo.

