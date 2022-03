El nuevo jale de ‘Universitario de Deportes’, envió una carta notarial a su aún esposa, Génesis Alarcón, quien lo denunció por abandonar a sus hijos y maltratarla, Según la abogada que tomó la defensa de la agraviada, Andy Polo solo buscaría atarantar y asustar a su esposa, con la carta notarial.

La abogada Claudia Zumaeta, reveló que Andy Polo le propuso regresar a Estados Unidos a su esposa, luego de haber aparecido en ‘Magaly TV La Firme’: “La llamó y le dijo, dentro del proceso, cuando ella ya se había presentado en tu programa, ya habíamos establecido una demanda de alimentos, la llamó y ella obviamente me lo trasladó y me dijo, doctora, me acaba de llamar y decirme si nos vamos a ir juntos a Estados Unidos y obviamente yo le dije no”.

La abogada además afirmó que están juntando pruebas, para que la demanda en contra de Andy Polo proceda y están pidiendo que se le impida salir del país. También afirmó que a diferencia de Génesis, a ella no le causó nada de miedo su carta notarial y se encargará de que se haga justicia.

