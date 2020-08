Anelhí Arias Barahona no fue ajena a la tragedia en una discoteca de Los Olivos que cobró la vida de 13 personas que murieron asfixiadas en una fiesta clandestina. Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto viral una fotografía de la modelo junto a ‘Juancho’ Peña, el cantante que participó y al que se le acusa de organizar dicho evento.

La expareja de Dayron Martin salió a defenderse y aseguró que no es amiga del artista, pues solo lo conoció el día que animó uno de sus “privaditos” antes de decretarse la cuarentena por la propagación del COVID-19.

“No soy amiga de Juancho Peña, ni lo conozco. A mí un promotor me contrató para animar su aniversario en marzo, días antes de que empezara la cuarentena. Ese día lo vi, nos hemos tomado una foto juntos y hasta nos entrevistaron para un programa de televisión”, manifestó.

“Ese evento fue en Comas. En esas fechas ya se estaban cancelando algunos shows, pero ese fue ‘privadito’ y fui temprano, pedí seguridad y animé por una hora”, agregó.

Por otra parte, la exporrista del Sport Boys reveló que la han llamado para animar varios eventos en pleno estado de emergencia, pero ella se ha negado. “Me han llamado, pero no he trabajado en esos eventos porque soy respetuosa de la ley, estamos viviendo una situación muy difícil. Yo he sobrevivido vendiendo elementos de gimnasio y trajes de bioseguridad. Recién empecé con un show virtual y este sábado haré el segundo”, confirmó.

