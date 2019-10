El cubano Dayron Martin reapareció en el Perú tras varios años y contó las verdaderas razones por las que se separó de Anelhí Arias Barahona.

En entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’, Dayron Martin contó que tras poco más de dos años de convivencia en Estados Unidos, Anelhí Arias decidió volver a Perú tras conocer a un hombre en las redes sociales.

“Ella conoce a una persona aquí en Perú mediante el Facebook, no sé si habrá perdido la cabeza, me imagino que sí. No esperó a que le llegara la residencia americana y según me contaba ella tenía mucho trabajo aquí, que no podía esperar la residencia americana. Yo quedé en mandarle a las niñas mucho después, cuando ellas terminen la escuela", contó Dayron Martin.

No obstante, Dayron Martin cambió de opinión tras ver el video donde Anelhí Arias era brutalmente agredida por su pareja.

“Me mandaron estas imágenes que estamos viendo y yo no podía permitir bajo ninguna circunstancia que yo trajera a mis hijas cuando hay una persona tan violenta que le ponga un dedo encima a alguna de mis niñas”, indicó.

En ese sentido, Dayron Martin consiguió divorciarse de Anelhí Arias en Estados Unidos: “No es que no pueda ver a las niñas, yo me divorcié de Anelhí en Estados Unidos, solo que el divorcio no ha sido efectivo para Perú ni en Cuba”.

Asimismo, la justicia de ese país le otorgó la custodia completa de las menores: “Una corte federal familiar de Estados Unidos me otorga el 100% de la custodia de las niñas (...) presenté que ella no estaba ya en el país, que no tenía ningún tipo de relación con ella”.