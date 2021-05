Ángelo Fukuy no se calló nada y le respondió con todo a Christian Domínguez, quien mencionó que no saludó porque “no es hipócrita” y porque ya no hay amistad de por medio entre ellos.

Y es que todo este suceso se dio tras la fuerte discusión pública que tuvieron ambos cantantes a raíz que varios músicos dejaran la Gran Orquesta Internacional.

“Yo no quería verlo... Estoy con toda la cólera. Aquí el hipócrita eres tú. Yo tengo un tema legal con ellos, y yo me siento fastidiado, incómodo, porque aquí el hipócrita eres tú”, comenzó diciendo Fukuy para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Si por reclamarle nuestros derechos laborales, él nos ha quitado la amistad... Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, yo no le he quitado mi amistad a nadie”, agregó muy molesto el cumbiambero.

En ese sentido, Jonatan Rojas también decidió pronunciarse al respecto y le envió un fuerte mensaje a su examigo, Christian Domínguez.

“Esto a nosotros si nos molesta, que tomes esas atribuciones, que tengas esa manera de actuar contra nosotros. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué a estas alturas ponerte así?”, expresó mortificado.

“Un verdadero amigo no hace lo que tú has hecho con nosotros... Antes de ser dueño, has sido músico también, acuérdate, hipócrita eres tú”, finalizó diciendo Ángelo Fukuy.

Ángelo Fukuy le responde con todo a Christian Domínguez por no saludarlo - OJO

