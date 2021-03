Angelo Fukuy no pudo evitar pronunciarse sobre las lágrimas que derramó Christian Domínguez en “El Reventonazo de la Chola”, quien dijo sentirse bastante afectado por las declaraciones que dio su entonces amigo, sobre que se le pagaba S/ 500 soles cada mes y medio cuando formaba parte de Gran Orquesta Internacional.

“Vi el programa y nos ha sorprendido (verlo llorar). ¿Si creo en sus lágrimas? Queda en conciencia de cada uno, yo tengo mi conciencia tranquila y he dicho la verdad. Nosotros no sentimos el apoyo de la empresa, ahora somos personas libres y por eso formamos ‘Zona libre’”, comenzó diciendo el cantante.

Por otra parte, el cumbiambero no descartó la posibilidad de compartir escenario con Christian Domínguez. “No tendría ningún problema, mi amistad siempre va a estar y les voy a desear lo mejor”, agregó.

Recordemos que el popular ‘Wachimán’ indicó que no le gustaron los términos en que su excompañero hizo pública su separación de la agrupación. “Él ya lo aclaró que no es contra mí (...) A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, dijo.

