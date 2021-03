Christian Domínguez lloró al hablar sobre las fuertes declaraciones de Ángelo Fukuy, quien abandonó la “Gran Orquesta” para formar su propio grupo. “A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’. Así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”, dijo entre lágrimas. Fukuy había dicho que les pagaban 500 soles cuando estaban en la orquesta de Domínguez. “Por más que me digan ‘no son tus amigos, al final en este medio no hay amigos’, pero cuando están a tu lado y trabajan contigo tanto años, los llegas a querer”, dijo en entrevista con la ‘Chola Chabuca’. "