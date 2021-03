Angelo Fukuy y su nueva orquesta aparecieron en el programa “Amor y fuego” y se refirieron a la polémica alrededor de la agrupación de Christian Domínguez.

“Yo pensé que en su momento había conversado con todos los músicos, habían acordado, pero solamente con algunos había funcionado una especie de respaldo entre comillas, simbólico”, dijo José Antonio Ojeda, uno de los músicos que abandonó la “Gran Orquesta” y ahora es parte de “Zona Libre”.

“Yo salí de la empresa porque yo no podía continuar asistiendo a canales porque tenía que trabajar”, agregó el cantante.

Por su parte, Rodrigo González opinó sobre Christian Domínguez: “Christian dirá lo mismo, Christian dirá bueno, yo también abrí un chifa, me metí a presentar con la ‘retoquitos’, he sido papá, necesito dinero y no puedo asumir eso”.

“Ellos sabían perfectamente que yo no podía salir a los streaming, a los conciertos virtuales que ellos realizaban, ellos tenían conocimiento de ello”, señaló Angelo Fukuy.

El cantante también contó que la orquesta le hizo una advertencia porque él estaba trabajando en sus redes sociales durante la cuarentena: “Me llegó una carta notarial de un documento que decía que habían capturado una pantalla de un post que yo colgué en mis redes (...) Me llegó una carta notarial diciendo que yo estaba haciendo mis cosas por sí solo”.

“No creemos que sean malas personas, ellos saben separar muy bien la amistad del trabajo, como nos damos cuenta, simplemente lamentamos la falta de reacción en el momento que necesitábamos todo”, agregó José Antonio Ojeda.

