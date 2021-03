Ángelo Fukuy volvió a defenderse de las críticas que recibió por llevarse a algunos exintegrantes de la orquesta de Christian Domínguez para conformar su propia agrupación, “Zona Libre”.

Entre la nuevas revelaciones que dio Fukuy es que Domínguez “lo dejó en visto” y nunca respondió sus mensajes. Y es que, ante la incertidumbre por la pandemia, Ángelo y los otros músicos no sabían si continuaban en la “Gran Orquesta Internacional”.

“Mi contrato, prácticamente, se acabó. Porque yo trataba de comunicarme pero me dejaban en visto, no me respondían, (entonces) yo me di por despedido al no tener respuesta por parte de mi empresa. Y no te hablo de días, ni semanas, te hablo de meses. Yo necesito trabajar, tengo una familia, al igual que mis compañeros cantantes, mis compañeros músicos...”, dijo con tristeza al programa “América HOY”.

Indicó también que, desde marzo de 2020 que empezó la pandemia, solo vio una vez a Domíguez.

“Nos hemos visto solo una vez, en mi cumpleaños, el 9 de octubre”, agregó.

Dijo, además, que está esperando una respuesta a una carta que le envió a la pareja de Pamela Franco, pero no quiso revelar los detalles de esa carta.

“La misma pregunta nos hacemos nosotros, hasta ahora estamos esperando su respuesta. Mandamos un documento, y ha pasado meses”, sostuvo.

