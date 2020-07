Angie Arizaga no pudo ocultar su emoción y su nerviosismo al ver después de mucho tiempo a Jota Benz. Y es que el exintegrante de “Esto es Guerra” estuvo enlazado para ser el refuerzo de la ‘negrita’ y apoyarla en un juego.

“Miran la cara de Angie cuando Jota aparece en la pantalla. Eso es como cuando le pides un regalo a Papa Noel y te trae las cosas a medias”, comenzó diciendo el conductor Gian Piero Díaz.

En las imágenes se puede apreciar a la guerrera toda sonriente con la presencia del hermano de Gino Assereto. “Negrita ¿por qué estás con los ojos brillosos? Esas primeras reacciones marcan muchas cosas, creo que te ha gustado mucho verlo a Jota por videollamada de alguna forma. Tengo entendido que Angie sabía que iba a entrar tu llamada a pesar de saberlo por tu propia boca”, comentó el conductor de EEG.

“Verlo bien me alegra muchísimo y ya conversaremos luego...”, fueron las palabras de Angie entre sonrisas.

Sin embargo, no todo quedó ahí. El popular ‘Pipi’ sorprendió a propios y extraños al revelar que Arizaga habría hablado con el productor Peter Fajardo para que Jota ingrese a la competencia.

“Te voy a contar algo que el público no sabe. Al inicio de la tercera temporada, Angie subió a las oficinas del productor e hizo una pregunta: ¿Si él compite bien, es puntual, es guapo, responsable, por qué no está en el programa? ¿Preguntaste eso o no, ‘negrita’?”, consultó el presentador.

Las palabras sobraron en ese momento y la reacción de la expareja de Nicola Porcella evidenció más de una emoción de por medio. ¿Será que todavía existen sentimientos entre ambos?

Angie Arizaga se pone nerviosa al ver a Jota Benz - OJO

TE PUEDE INTERESAR