Mario Irivarren encendió la ronda de preguntas en “Esto es Guerra” al consultar en vivo a la guerrera si era verdad que Angie Arizaga tendría un nuevo galán rondándola y por eso, choteaba a su amigo Jota Benz. Como se recuerda ellos han tenido un acercamiento, pero algo pasó y se distanciaron y nuevamente han retomado ese coqueteo aunque ambos digan que no.

“La gente habla muchas cosas, pero estoy soltera. No tengo nada con Jota, pero no tiene nada que ver con alguien. No hay nadie. Estoy a dieta. No como sushi”, señaló Arizaga.

Por su parte, el cantante de música urbana y hermano de Gino Assereto dejó en evidencia que la popular “Negrita”, tenía un carácter especial. “Lo que más te molesta, para los que la conocen tiene un humorcito bien sabrosito, pero estoy aprendiendo a conocerlo, pero ya la perdoné por ser así”, indicó.