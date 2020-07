Los integrantes de “Esto es Guerra”, Nicola Porcella y Angie Arizaga fueron una de las parejas más seguidas en la farándula, sin embargo, sus últimas declaraciones han hecho dudar a más de uno sobre el supuesto “amor” que sintieron durante el tiempo que estuvieron juntos.

Y es que recordemos que el modelo sorprendió a revelar que nunca se había enamorado de la ‘negrita’. Por su parte, Arizaga también se animó a mencionar exactamente lo mismo.

Todo el hecho sucedió en la última edición de “EEG”, donde Arizaga comentó durante un reto de actuación en la secuencia “Dale Play” que nunca se había enamorado.

Mientras se encontraba en personaje, la guerrera lanzó un comentario que habría sido dirigido a Porcella.

“Yo de verdad, yo nunca me he enamorado. ¿Así que no?”, comentó mientras interpretaba a ‘Sandy’.

TE PUEDE INTERESAR