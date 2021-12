Aunque Angie Arizaga se esmera en callar los rumores de un presunto embarazo, sus compañeros de ‘Esto Es Guerra’ la siguen delatando. Esta vez, fue Ducelia Echevarría quien la dejó en evidencia en un video publicado en redes sociales.

Resulta que Angie Arizaga salió a divertirse con su novio Jota Benz y algunos amigos. Fue allí que se encontró con Ducelia, quien le pidió brindar con una copa.

Sin embargo, la popular ‘Negrita’ se negó rotundamente: “No, yo no puedo, no puedo”. Mientras ella se negaba, Ducelia recordó por qué Angie no podía tomarse un trago e hizo el gesto de ‘embarazada’ con las manos.

Angie Arizaga está embarazada, según Reinaldo Dos Santos

Reinaldo Dos Santos sorprendió al decir que la guerrera Angie Arizaga está embarazada producto de su relación con Jota Benz.

“Estamos hablando de que ella en este momento ella está embarazada. Sí hay un embarazo. Lo ratifico, estoy seguro de lo que estoy diciendo”, dijo en “En Boca de Todos”.

Angie Arizaga y la supuesta prueba de embarazo

Angie Arizaga ha descartado que esté esperando su primer hijo al lado de su pareja, Jota Benz. Sin embargo, un curioso detalle llamó la atención de sus seguidores.

Lo que sorprendió a todos es el objeto que Jota Benz tiene en la mano mientras abraza a su novia. Y es que muchos creen que se trata de una prueba de embarazo.

