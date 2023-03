Fuertes declaraciones. Angie Jibaja nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser protagonista de un nuevo escándalo. Y es que en un adelanto del programa de Magaly Medina, se pudo ver a la exmodelo tirada en el piso de un departamento, mientras llora y pide ayuda a las autoridades.

Según se ve en el clip, la popular ‘Chica de los tatuajes’ pide no ser grabada, mientras que la voz en off relata lo siguiente: “En condiciones lamentables y protagonizando patético escándalo, denuncia a sujeto por agresión física”.

En ese sentido, Jibaja asegura entre lágrimas que el sujeto, quien se encuentra desnudo en la parte de arriba de su torso, la habría intentado ultrajar sexualmente.

“Dos veces me ha pegado. No me filmen. ¿Qué propietario? Me han intentado violar, eres un estúpido, sal”, se le escucha decir a Angie bastante desesperada.

