Magaly Medina se mostró bastante indignada y apenada con la situación que atraviesa Angie Jibaja, quien habría nuevamente recaído en el mundo de las drogas, según se pudo ver en la última edición del programa de ATV.

Y es que en las imágenes se logra ver a la popular ‘Chica de los tatuajes’ en un fumadero en el distrito de La Victoria. Además, también fue captada por vecinos del distrito de Chorrillos, la mañana del último martes 7 de febrero fumando, aparentemente, marihuana.

Previo a mostrar el material en su espacio televisivo, la popular ‘Urraca’ decidió comentar un poco sobre la situación de la exmodelo, y resaltó que siempre se le ha brindado ayuda correspondiente, pero Angie nunca ha mostrado voluntad para poder salir adelante.

“Angie Jibaja es una persona que siempre ha venido y nos ha dicho que ella ya está libre de las drogas. Sasi nunca he querido reconocer el uso de las drogas y en su entorno familiar, algunos de ellos, no lo han querido reconocer, no lo han querido asumir, ella siempre dice que está limpia” , comenzó diciendo la presentadora.

“Tenemos imágenes de mediados de diciembre en Chorrillos, en un fumadero de Chorrillos, en una zona bastante picante, son terribles (...) No tiene la fuerza ni la voluntad de salir adelante. Además, otras imágenes de hoy en la mañana en La Victoria... Casi nunca ha querido reconocer”, expresó Medina bastante apenada.

