Angie Jibaja volvió a arremeter contra Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, acusándola de no permitirle hablar con sus hijos durante esta cuarentena.

“¿Consideras que está haciendo un buen papel de madre para tus hijos?”, preguntó Rodrigo González a Angie Jibaja en el programa “Amor y fuego”.

La respuesta de la “chica de los tatuajes” fue evasiva: “Espero que sí, cómo lo puedo saber”.

Sin embargo, ante la insistencia de Rodrigo González, Angie Jibaja terminó aceptando que pensaba que Romina Gachoy no era una buena madre.

“Yo espero que sí, pero si en las pequeñas cosas tú puedes ver una cosita así como que no deja que se comuniquen conmigo, no deja que me contesten el teléfono, ¿qué le cuesta una llamada?", señaló.

“¿Pero cómo sabes que es ella?”, le preguntó Gigi Mitre, dejando entrever que en realidad Jean Paul Santa María sería quien no desea hablar con Angie.

¡Por favor! Una mujer no puede estar manipulada tanto tiempo, o sea, tiene que reaccionar y decir ‘sea lo que sea, es su madre y déjala hablar por teléfono con ella’”, respondió la "chica de los tatuajes.

Según Angie, las madres no deben ser separadas de sus hijos: “Yo no estaría de acuerdo como madre de que nadie separe a sus hijos de su madre, por más mal que esté”.

