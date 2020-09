Angie Jibaja volvió a arremeter contra la familia de sus hijos menores. En su cuenta de Instagram, la “chica de los tatuajes” acusó a Romina Gachoy de no permitirle hablar con los niños.

En su relato, Angie Jibaja aseguró que durante toda la cuarentena no tuvo comunicación con su hija; sin embargo, entró en contradicciones al recordar una videollamada que tuvo con los niños.

"Solo el sabe que no me dejan hablar con mi niña hace unos días la pude ver en una video llamada , no llore solo les hablaba fui fuerte, y ella saltaba saltaba emocionada "te amo hija , yo más te amo yo más " Yo estaba emocionada ☺️toda una cuarentena sin vernos sin hablar con ella ,cuando siempre fuimos Tan unidas ,fue horrible ! Y si para mi es horrible que su adulta y soy su mamá , no me puedo imaginar a mis niños sin que los dejen hablar conmigo que soy su madre", escribió Angie Jibaja.

Según la “chica de los tatuajes", necesita denunciar esto públicamente pues de lo contrario no consigue hablar con los niños: ”No me gusta exponer esto , pero una vez más vuelvo a decirles que si no lo hago , no tengo respuestas , y para que yo siga de pie necesito saber de ellos . Cualquier mamá se puede poner en mi lugar".

Angie Jibaja también criticó que la esposa de Jean Paul Santa María no haya respondido a sus súplicas. “No entiendo a Romina en ese aspecto e tratando de hablarle en buena onda como padres, fuera de las diferencias que tengamos ,fuera de los errores que hemos cometido , somos padres”, sentenció.

Fotos: Instagram Angie Jibaja

VIDEOS RECOMENDADOS

Paula Manzanal revela que Angie Jibaja le pidió que le presente a un jeque árabe

Paula Manzanal sobre Angie Jibaja - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR